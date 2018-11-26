ФСБ: украинские корабли находились в исключительной экономической зоне России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что украинские военные корабли во время инцидента в Керченском проливе вошли в исключительную экономическую зону России. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, воды, в которые вошли корабли Украины, принадлежали России еще до присоединения Крыма.
«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей. Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией», — отметили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.