ФСБ: корабли ВМС Украины не подали заявку на проход Керченского пролива
Задержанные корабли ВМС ВС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив, говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России.
Сообщается, что 24 ноября в 21.30 украинскую корабельную группу проинформировали о порядке пересечения государственной границы России и правилах плавания по Керчь-Еникальскому каналу.
Как отмечается, в Морскую администрацию порта Керчь необходимо подавать заявку за 48 и 24 часа, а также подтверждение за 4 часа до прохода. ВМС Украины эти требования не выполнили, подчеркнули в ведомстве.
«От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы России и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется», — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.
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