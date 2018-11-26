ФСБ: корабли ВМС Украины не подали заявку на проход Керченского пролива

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Задержанные корабли ВМС ВС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив, говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что 24 ноября в 21.30 украинскую корабельную группу проинформировали о порядке пересечения государственной границы России и правилах плавания по Керчь-Еникальскому каналу.

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Как отмечается, в Морскую администрацию порта Керчь необходимо подавать заявку за 48 и 24 часа, а также подтверждение за 4 часа до прохода. ВМС Украины эти требования не выполнили, подчеркнули в ведомстве.

«От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы России и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

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