Порошенко заявил об угрозе нападения на Украину по суше
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что существует угроза сухопутного вторжения на территорию страны, передает РИА «Новости».
Украинский лидер отметил, что у него есть документ разведки, сводка разведданных и детальное описание всех сил «противника», якобы подтверждающие угрозу нападения по суше.
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«Разведданные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины», — заявил Порошенко.
По словам президента Украины, силы «противника» находятся в нескольких десятках километров от границы и готовы в любой момент к немедленному вторжению на территорию страны.
Ранее Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.
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