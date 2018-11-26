Порошенко заявил об угрозе нападения на Украину по суше

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/12072847/RTS26X0Q-pic905-895x505-51908.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что существует угроза сухопутного вторжения на территорию страны, передает РИА «Новости».

Украинский лидер отметил, что у него есть документ разведки, сводка разведданных и детальное описание всех сил «противника», якобы подтверждающие угрозу нападения по суше.

Реклама

«Разведданные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины», — заявил Порошенко.

По словам президента Украины, силы «противника» находятся в нескольких десятках километров от границы и готовы в любой момент к немедленному вторжению на территорию страны.

Ранее Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.