Порошенко рассказал, будет ли объявлена мобилизация

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Президент Украины Петр Порошенко дал комментарий в связи с введением военного положения в стране, передает »112 Украина».

По его словам, на данный момент он не планирует вводить полную или частичную мобилизацию.

«Эта возможность остается открытой, только если Россия все-таки прибегнет к дальнейшей эскалации. Военное положение не означает объявление войны», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что военное положение было введено исключительно с целью усиления обороны Украины в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что что Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.