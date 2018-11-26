Аксенов назвал число задержанных украинских моряков

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Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что после нарушения границы России в Керченском проливе были задержаны 24 члена экипажа кораблей ВМС Украины. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

Он отметил, что жизни задержанных в настоящее время ничего не угрожает.

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«Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, <...> ничего не угрожает», — сказал Аксенов.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.