Порошенко рассказал о мобилизации из-за введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, сообщает РИА «Новости».

В то же время он уточнил, что будет проведена работа с резервом первой очереди.

«Должны в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство», — сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций.