Порошенко рассказал о мобилизации из-за введения военного положения
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, сообщает РИА «Новости».
В то же время он уточнил, что будет проведена работа с резервом первой очереди.
«Должны в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство», — сказал Порошенко.
Ранее Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций.