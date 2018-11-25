В Крыму пообещали ответить на провокацию Украины

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Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что действия трех украинских военных кораблей, незаконно пересекших границу России, не останутся без ответа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в связи с этим будут приняты соответствующие меры.

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«У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны», — сказал Фикс.

Ранее в Киеве рассказали о дальнейших перемещениях украинских военных кораблей.