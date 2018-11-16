В ВДВ появятся три новых подразделения

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В формирования Воздушно-десантных войск войдут армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель командующего ВДВ Александр Вязников.

По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС».

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Он добавил, что новые подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.

Ранее сообщалось, что в России в интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты.