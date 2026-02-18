Дарья Трепова попросила помощи медиков в колонии

Дарья Трепова, осужденная за теракт в кафе Санкт-Петербурга, пожаловалась на зубную боль и попросила помощи медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Об этом, как уточняется, сообщил адвокат женщины. Трепова, как следует из поста, могла заболеть еще в ШИЗО, где провела более 50 дней.

«А супруг Дарьи Дмитрий Рылов рассказал: в середине осени она в четвертый раз попала в штрафной изолятор. Предположил, что из-за интервью для СМИ, в котором наговорила всякого и которое в итоге нигде не вышло. Знает только, что всего в ШИЗО Дарья пробыла 54 дня, или 1,8 месяца. Со слов Рылова, двери в камеру якобы не закрывали — возник сквозняк, Трепову продуло. Позже террористку перевели в помещение камерного типа, где включили отопление», — говорится в посте.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. за организацию теракта, в результате которого не выжил военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

Ранее Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб.