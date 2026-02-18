Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

The Economist узнал о планах России заключить «величайшую сделку» с Трампом

The Economist: Россия предложила США величайшую сделку в обмен на снятие санкций
Nathan Howard/Reuters

Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. Об этом стало известно The Economist.

По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, представители России предложили президенту США Дональду Трампу заключить «величайшую сделку», условием для которой станет снятие санкций с Москвы.

В частности, зарубежным компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, предлагалось дать возможность выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. По оценкам, на которые ссылается The Economist, совокупная стоимость таких активов составляет около $60 млрд.

Кроме того, в плане Совбеза РФ якобы говорилось о богатейших природных ресурсах Арктики и Крайнего Севера. В издании указали, что их намерены освоить «несколько суверенных и частных фондов из США и иных недружественных государств». В документе, по данным The Economist, утверждается, что реализация этих проектов принесет огромную выгоду всем участникам сделки.

До этого газета The Economist сообщила, что американские юристы подготовили различные сценарии возможной отмены санкций, введенных против России. В публикации говорится, что значительная часть подготовительной работы по этому вопросу уже проделана.

Ранее Трамп допустил отмену санкций против России в будущем.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!