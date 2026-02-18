The Economist узнал о планах России заключить «величайшую сделку» с Трампом

Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. Об этом стало известно The Economist.

По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, представители России предложили президенту США Дональду Трампу заключить «величайшую сделку», условием для которой станет снятие санкций с Москвы.

В частности, зарубежным компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, предлагалось дать возможность выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. По оценкам, на которые ссылается The Economist, совокупная стоимость таких активов составляет около $60 млрд.

Кроме того, в плане Совбеза РФ якобы говорилось о богатейших природных ресурсах Арктики и Крайнего Севера. В издании указали, что их намерены освоить «несколько суверенных и частных фондов из США и иных недружественных государств». В документе, по данным The Economist, утверждается, что реализация этих проектов принесет огромную выгоду всем участникам сделки.

До этого газета The Economist сообщила, что американские юристы подготовили различные сценарии возможной отмены санкций, введенных против России. В публикации говорится, что значительная часть подготовительной работы по этому вопросу уже проделана.

Ранее Трамп допустил отмену санкций против России в будущем.