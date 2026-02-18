ЕК обязала Украину восстановить «Дружбу»

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Украины восстановить поврежденный нефтепровод «Дружба». Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен журналистам в Брюсселе, ее слова передает телеканал Sky News.

«Мы обсуждаем с Украиной сроки ремонта нефтепровода «Дружба» и то, как быстро он может быть восстановлен», — сообщила она.

Итконен заявила, что Еврокомиссия готова созвать экстренную группу с участием заинтересованных сторон, чтобы обсудить альтернативные пути поставки нефти. При этом она добавила, что рисков для энергетической безопасности Венгрии и Словакии в краткосрочной перспективе нет, поскольку страны обладают достаточными запасами топлива, которых должно хватить на 90 дней.

Отмечается, что Европа ожидает получить от украинских властей график ремонта поврежденного участка трубопровода в ближайшее время.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», хотя для этого не было ни технических, ни технологических причин. Он подчеркнул, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу в Венгрию, правительство гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

