Сотрудник МВД из Башкирии избил человека по просьбе тестя и получил срок

В Башкирии осудили экс-полицейского, который избил мужчину, заступаясь за тестя

Бывшего сотрудника полиции из Башкирии осудили за превышение должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

В Уфимском районном суде вынесли приговор экс-майору полиции за жестокое избиение жителя села Жуково в июле 2025 года. Он прибыл по просьбе тестя, который повздорил с односельчанином из-за межевания участков.

Старший инспектор по особым поручениям приехал на место происшествия и, предъявив удостоверение, отвел мужчину в сторону, где жестоко избил. Из материалов дела следует, что он нанес не менее 22 ударов руками и ногами по телу потерпевшего, включая жизненно важные органы.

Жертва получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные синяки средней тяжести. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Подсудимого признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с насилием) и приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также лишили права служить в органах на три года и звания «майор полиции». Он был взят под стражу в зале суда.

