Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Сотрудник МВД из Башкирии избил человека по просьбе тестя и получил срок

В Башкирии осудили экс-полицейского, который избил мужчину, заступаясь за тестя

Бывшего сотрудника полиции из Башкирии осудили за превышение должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

В Уфимском районном суде вынесли приговор экс-майору полиции за жестокое избиение жителя села Жуково в июле 2025 года. Он прибыл по просьбе тестя, который повздорил с односельчанином из-за межевания участков.

Старший инспектор по особым поручениям приехал на место происшествия и, предъявив удостоверение, отвел мужчину в сторону, где жестоко избил. Из материалов дела следует, что он нанес не менее 22 ударов руками и ногами по телу потерпевшего, включая жизненно важные органы.

Жертва получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные синяки средней тяжести. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Подсудимого признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с насилием) и приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также лишили права служить в органах на три года и звания «майор полиции». Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее полицейский проник в квартиру к россиянину, избил его и обвинил в нападении.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!