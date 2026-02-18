Размер шрифта
Захарова потребовала от Польши вернуть России «долг» времен Лжедмитрия I

Захарова пошутила, что Польша оплатила еще не все счета Марины Мнишек
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Польша оплатила «еще не все счета» супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя требование Варшавы о репарациях от Москвы.

«Мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», — съязвила дипломат.

17 февраля издание Financial Times писало, что Польша готовит иск против России о «репарациях» за последствия «советского господства».

Авторы публикации напоминают, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за преступления времен Второй мировой войны. Бартош Гондек, директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать «исторические преступления России», сказал, что новое расследование будет гораздо более масштабным, поскольку «советское господство» в Польше длилось более 40 лет.

Ранее в Госдуме назвали «информационной провокацией» планы Польши.
 
