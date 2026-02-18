Европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, направив европейские войска в один из «безопасных» районов Украины. Об этом в статье для Wall Street Journal написал бывший британский премьер Борис Джонсон.

«Мы, европейцы, могли бы продемонстрировать свою приверженность свободной и суверенной Украине, направив наземный контингент европейских войск в один или несколько районов страны, которые являются абсолютно безопасными. Их миссия заключалась бы не в боевых действиях или в том, чтобы подвергать опасности жизни европейцев, а в том, чтобы подчеркнуть, что решение о приглашении иностранных солдат на украинскую землю — это всегда дело Украины, а не [президента РФ Владимира] Путина», — написал Джонсон.

Однако он подчеркнул, что «не стоит надеяться» на то, что у европейцев «хватит смелости» показать «свою веру в эту простую идею».

По мнению Джонсона, Европа также должна дать Украине средства для уничтожения заводов, производящих российские беспилотники, начать «скоординированную операцию» по конфискации «теневого флота» России и передать Украине замороженные российские активы.

В России Бориса Джонсона не раз обвиняли в том, что в 2022 году он отговорил президента Украины Владимира Зеленского подписывать мирный договор с Россией.

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте в Верховной раде заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска. Также в январе президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

При этом в МИД России неоднократно заявляли, что появление на Украине западных войск будет квалифицировано как иностранная интервенция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также говорила, что иностранные военные контингенты на Украине будут восприниматься как законные цели для российских войск.

