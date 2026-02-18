Украина ввела санкции против Лукашенко

Украина ввела пакет санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Мы будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — написал Зеленский.

Политик утверждает, что во второй половине 2025 года российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской. По его словам, часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железным дорогам в украинских регионах, российские военные не смогли бы нанести без такой помощи Белоруссии.

Кроме того, как пишет Зеленский, более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты, которые относятся к категории критически важных, в том числе для производства ракеты средней дальности «Орешник».

16 февраля Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов. 8 февраля политик также ввел ограничения против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора.

Ранее Зеленский вводил санкции против компаний, поставляющих детали для ракет в Россию.