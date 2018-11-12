Израиль начал бомбардировку телецентра в секторе Газа

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Израильские военные сбросили бомбы на телецентр палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, передает Reuters со ссылкой на палестинские власти и очевидцев.

По данным агентства, перед атакой армия Израиля сбросила не менее пяти не взорвавшихся снарядов в качестве предупреждения о скорой бомбардировке, чтобы люди успели эвакуироваться.

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Как отмечается, на данный момент нет информации о жертвах авиаудара Израиля по телевизионному центру.

Обстановка на границе Палестины и Израиля обострилась 11 ноября. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху пришлось прервать визит в Париж из-за ситуации в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль стянул войска к сектору Газа.