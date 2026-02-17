Размер шрифта
Наука

Если ребенок грызет ногти, это может указывать на дефицит железа или гельминтоз

Врач Хатшуков: дети могут грызть ногти из-за пяти основных причин
Дети могут грызть ногти из-за пяти основных причин: тревоги и стресса, скуки или сосредоточенности, дефицита микроэлементов, гельминтозов или в качестве акта подражания взрослым. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

Дети часто грызут ногти для саморегуляции. Это помогает справиться с дискомфортом, который он не может выразить словами. Например, одной из причин это действия может быть скука или чрезмерная увлеченность чем-то. Это способ занять себя, дать выход лишней энергии или помочь концентрации.

«Самая частая причина — тревога и стресс. Источником могут быть адаптация к садику или школе, конфликты со сверстниками, строгие требования и давление со стороны родителей, страх наказания или неудачи, смена места жительства, развод родителей. Процесс обкусывания — это стереотипное, успокаивающее действие, похожее на раскачивание или накручивание волос. Оно помогает сбросить нервное напряжение, сфокусироваться и немного отключиться от стрессовой ситуации», — объяснил врач.

Еще одна психологическая причина — подражание. Дети могут перенять эту манеру у кого-то из близких или друзей в саду. Со временем действие закрепляется и становится автоматическим.

«Гораздо реже причинами такого поведения становятся физиологические проблемы. Например, дефицит микроэлементов (железо, магний, кальций) может косвенно влиять на работу нервной системы, повышая общую тревожность и возбудимость. Еще одна причина — гельминтозы. Этот «бабушкин диагноз» редко является прямой причиной онихофагии (обкусывания ногтей), но зуд в перианальной области может провоцировать беспокойство и навязчивые действия», — заметил врач.

Чтобы помочь ребенку избавиться от привычки грызть ногти, нужно исключить медицинские причины, проанализировать поведение ребенка и убрать первопричину, а также научить альтернативным способам саморегуляции. Ни в коем случае не нужно ругать ребенка или мазать пальцы горчицей, перцем, горьким лаком. Это может вызвать аллергию или ожог слизистой рта.

