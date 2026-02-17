С 1 марта 2026 года российский бизнес может столкнуться со штрафами из-за иностранных названий. Закон, вступающий в силу, оставляет бизнесу всего два легальных сценария: дублирование иностранных названий на русские и регистрация товарного знака с иностранным названием, сказала «Газете.Ru» эксперт «Актион Право» Виктория Фролова.

С 1 марта в России вступают новые требования к языку публичной информации для потребителей (вывески, таблички, указатели, а также контент сайтов и приложений). По общему правилу основной текст должен быть на русском, а иностранный язык допускается только как дубль и при этом должен быть равнозначным по смыслу и оформлению: русский нельзя делать мельче, бледнее или прятать.

«Первый сценарий — дублирование. Иностранная надпись допустима, если рядом есть полноценный перевод на русский язык. Причем формальный подход не пройдет: текст должен быть равнозначным — одинаковый размер, шрифт, цвет и читаемость. «Milk» можно оставить только в связке с «Молоко». А вот «милк» вместо перевода — уже нарушение. Второй — товарный знак. Если иностранное название зарегистрировано в Роспатенте как товарный знак или знак обслуживания, его можно использовать без перевода — на вывесках, упаковке, навигации. Но здесь есть нюанс: коммерческие обозначения (например, название кафе на фасаде без регистрации) под это исключение не подпадают», — отметила Фролова.

По ее словам, регистрация товарного знака — процесс долгий: до 18 месяцев, с риском отказа. Если обозначение окажется общеупотребимым или уже занятым, компания потеряет не только деньги, но и время, предупредила Фролова. В этом случае альтернативой станет полный пересмотр визуальной айдентики — от вывесок до меню и упаковки, подчеркнула эксперт.

По ее словам, юристы советуют начинать подготовку к нововведениям уже сейчас — с инвентаризации всех носителей информации для потребителей. Проверять придется все: фасады, витрины, прайсы, навигацию внутри помещений, если иностранные слова не подпадают под исключения, их придется либо переводить, либо убирать, констатировала Фролова.

По ее мнению, штрафы пока выглядят умеренными: до 10 тыс. рублей для компаний.

«Но это лишь вершина айсберга. Контролирующие органы вправе выдать предписание о демонтаже вывески — а расходы на демонтаж и замену конструкций могут оказаться кратно выше штрафа.

Отдельная зона риска — рекламные конструкции. Если надпись на иностранном языке будет признана рекламой и сочтена вводящей потребителя в заблуждение, санкции могут достигать 500 тыс. рублей», — сказала Фролова.

По ее словам, новые правила — не про язык как таковой. Это про управляемость бренда и готовность бизнеса работать в более жесткой регуляторной среде, считает эксперт. Для одних компаний изменения станут поводом «навести порядок» в айдентике, а для других — дорогостоящей ошибкой, если подготовка начнется слишком поздно, подчеркнула Фролова.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать закон о защите русского языка.