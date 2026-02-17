В нескольких городах России нашли оригинальную Coca-Cola на прилавках

РИА Новости: в российских городах появилась Coca-Cola из Европы и Японии

В нескольких российских городах появилась оригинальная Coca-Cola, где страной производства указаны Великобритания, Польша и Япония. Это выяснили корреспонденты РИА Новости.

Газировку польского производства в железных банках объемом 0,33 литра можно купить в Москве, Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.

В Пятигорске на полках торговых сетей появилась Coca-Cola из Великобритании в стеклянной бутылке объемом 0,2 литра. В Махачкале есть британская версия напитка в железной банке объемом 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске также обнаружена Coca-Cola из Японии в банках.

Coca-Cola Company появилась в 1892 году, ее штаб-квартира находится в Атланте, штат Джорджия. Продукцию компании можно купить более чем в 200 странах мира.

Корпорация прекратила продажу своих продуктов в России в 2022 году, но недавно продлила права на товарный знак с изображением фирменной бутылки Coca-Cola.

