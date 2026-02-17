Россиянам рассказали, где можно сфотографироваться с сакурой, не выезжая из РФ

В «Интуристе» назвали четыре российских города, где можно увидеть цветение сакуры

Гражданам РФ не обязательно ехать в Азию, чтобы сфотографироваться с цветущей сакурой — это можно сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

«В России есть сразу несколько городов, где весной можно застать очень красивое и вполне аутентичное цветение», — сказала она.

По словам спикера, период цветения сакуры зависит от погоды, однако в большинстве регионов РФ оно наступает в период с середины апреля до первой половины мая.

Так, в Москве «японскую» весну можно будет застать в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН.

В свою очередь, в Сочи обширная коллекция сортов сакуры собрана в парке «Дендрарий». Весна здесь — межсезонье, поэтому поездка обойдется туристам в 6–10 тыс. рублей туда-обратно, с проживанием в пределах 2–3 тыс. рублей. Полюбоваться сакурой можно будет с середины апреля до майских праздников.

В Калининграде благодаря местному климату весна наступает значительно раньше — поездка будет стоить от 7 до 12 тыс. рублей туда-обратно, проживание — от 2 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, цветение сакуры можно наблюдать в Петербурге в конце апреля — начале мая, однако из-за погоды этот период может сместиться. Поездка в мае сюда может обойтись в 4–8 тыс. рублей за перелет или поезд (туда-обратно), отели будут стоить от 2 до 3 тыс. рублей за ночь, заключила Домостроева.

