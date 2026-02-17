Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, где можно сфотографироваться с сакурой, не выезжая из РФ

В «Интуристе» назвали четыре российских города, где можно увидеть цветение сакуры
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Гражданам РФ не обязательно ехать в Азию, чтобы сфотографироваться с цветущей сакурой — это можно сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

«В России есть сразу несколько городов, где весной можно застать очень красивое и вполне аутентичное цветение», — сказала она.

По словам спикера, период цветения сакуры зависит от погоды, однако в большинстве регионов РФ оно наступает в период с середины апреля до первой половины мая.

Так, в Москве «японскую» весну можно будет застать в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН.

В свою очередь, в Сочи обширная коллекция сортов сакуры собрана в парке «Дендрарий». Весна здесь — межсезонье, поэтому поездка обойдется туристам в 6–10 тыс. рублей туда-обратно, с проживанием в пределах 2–3 тыс. рублей. Полюбоваться сакурой можно будет с середины апреля до майских праздников.

В Калининграде благодаря местному климату весна наступает значительно раньше — поездка будет стоить от 7 до 12 тыс. рублей туда-обратно, проживание — от 2 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, цветение сакуры можно наблюдать в Петербурге в конце апреля — начале мая, однако из-за погоды этот период может сместиться. Поездка в мае сюда может обойтись в 4–8 тыс. рублей за перелет или поезд (туда-обратно), отели будут стоить от 2 до 3 тыс. рублей за ночь, заключила Домостроева.

Ранее фестиваль цветения сакуры в Японии отменили из-за наплыва туристов.
 
Теперь вы знаете
Ключ к деньгам. Как ставка Центробанка влияет на наш кошелек
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!