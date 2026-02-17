Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

По военным объектам на Украине начался массированный удар

Объекты украинской армии атаковали сотни беспилотников
Shutterstock

Объекты Вооруженных сил Украины атакуют сотни беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на украинские ресурсы сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160, в море ожидается выход кораблей для нанесения ударов крылатыми ракетами «Калибр».

В атаке принимают участие сотни ударных беспилотников. К ударам также готовятся носители «Кинжалов» истребители МиГ-31К и оперативно-тактические ракетные комплексы.

Отмечается, что маршрут дронов повторяет схему прошлого массированного удара — беспилотники делают крюк через центральные области Украины с дальнейшим пролетом в западную часть страны.

17 февраля сообщалось, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово».

Ранее сообщалось, что в Одессе уничтожили готовившиеся к удару по России дальние беспилотники.
 
Теперь вы знаете
Ключ к деньгам. Как ставка Центробанка влияет на наш кошелек
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!