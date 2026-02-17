По военным объектам на Украине начался массированный удар

Объекты Вооруженных сил Украины атакуют сотни беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на украинские ресурсы сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160, в море ожидается выход кораблей для нанесения ударов крылатыми ракетами «Калибр».

В атаке принимают участие сотни ударных беспилотников. К ударам также готовятся носители «Кинжалов» истребители МиГ-31К и оперативно-тактические ракетные комплексы.

Отмечается, что маршрут дронов повторяет схему прошлого массированного удара — беспилотники делают крюк через центральные области Украины с дальнейшим пролетом в западную часть страны.

17 февраля сообщалось, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово».

Ранее сообщалось, что в Одессе уничтожили готовившиеся к удару по России дальние беспилотники.