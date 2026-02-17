Размер шрифта
Россиянам напомнили об индексации социальной пенсии

Экономист Иванова-Швец: социальная пенсия будет проиндексирована 1 апреля
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 апреля 2026 года размер социальной пенсии в России увеличится на 1 054,96 рублей. Об этом ТАСС рассказала кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.

В этом году социальная пенсия проиндексируется на 6,8%. Подавать заявление на индексацию не требуется, оно произойдет автоматически.

Экономист пояснила, что размер социальных пенсий ниже, чем размер страховых пенсий по старости. Социальная пенсия назначается в твердой сумме для отдельных категорий граждан. Она ежегодно индексируется.

17 февраля сообщалось, что размер пенсий россиян в прошлом году увеличился примерно на 2,3 тыс. рублей.

11 февраля министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что ведомство пересчитало пенсии около 400 тысячам многодетных матерей, у которых имеется с четверо и более детей.

Ранее в Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году.
 
