Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

СМИ сообщили об ухудшении положения Зеленского перед переговорами в Женеве

Junge Welt: вокруг Зеленского сжимается кольцо в преддверии переговоров в Женеве
Peter Dejong/AP

Новые аресты на Украине, связанные с коррупционным делом, стали четким сигналом ухудшения положения главы государства Владимира Зеленского в преддверии переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Junge Welt.

В материале отмечается, что в последнее время коррупционный скандал на Украине несколько затих. Однако задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и его последующее заключение под стражу вновь привлекли внимание к этому делу.

«Истинной целью его (Галущенко. — «Газета.Ru») ареста, вероятно, была <...> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте <...> переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — подчеркнули журналисты.

По их словам, давление на украинского лидера усилилось в связи с его упрямством в отношении мирных инициатив США. Глава государства из-за разногласий с Вашингтоном фактически стал последним препятствием к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Зеленский отказался заключать «плохой мир», под которым он подразумевает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса без предварительных гарантий безопасности от Соединенных Штатов. При этом американские власти согласны предоставить Киеву гарантии безопасности только после того, как будет подписано мирное соглашение.

«Это, однако, означало бы его (Зеленского. — «Газета.Ru») политический крах и, следовательно, конец его президентской неприкосновенности», — резюмировали авторы публикации.

17 и 18 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Делегацию Москвы возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

Ранее Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией.
 
Теперь вы знаете
Ключ к деньгам. Как ставка Центробанка влияет на наш кошелек
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!