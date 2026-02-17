СМИ сообщили об ухудшении положения Зеленского перед переговорами в Женеве

Junge Welt: вокруг Зеленского сжимается кольцо в преддверии переговоров в Женеве

Новые аресты на Украине, связанные с коррупционным делом, стали четким сигналом ухудшения положения главы государства Владимира Зеленского в преддверии переговоров с Россией. Об этом сообщила газета Junge Welt.

В материале отмечается, что в последнее время коррупционный скандал на Украине несколько затих. Однако задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и его последующее заключение под стражу вновь привлекли внимание к этому делу.

«Истинной целью его (Галущенко. — «Газета.Ru») ареста, вероятно, была <...> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте <...> переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — подчеркнули журналисты.

По их словам, давление на украинского лидера усилилось в связи с его упрямством в отношении мирных инициатив США. Глава государства из-за разногласий с Вашингтоном фактически стал последним препятствием к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Зеленский отказался заключать «плохой мир», под которым он подразумевает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса без предварительных гарантий безопасности от Соединенных Штатов. При этом американские власти согласны предоставить Киеву гарантии безопасности только после того, как будет подписано мирное соглашение.

«Это, однако, означало бы его (Зеленского. — «Газета.Ru») политический крах и, следовательно, конец его президентской неприкосновенности», — резюмировали авторы публикации.

17 и 18 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Делегацию Москвы возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

Ранее Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией.