В России предложили запретить заниматься в спортзале в «нижнем белье»

Зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов выступил с инициативой о законодательном введении обязательного дресс‑кода в спортивных залах. Свое предложение он высказал в беседе с «Абзацем».

Иванов подчеркнул, что речь идет не о тотальных запретах, а о соблюдении рамок приличия в публичном пространстве, в которых, в частности, бывают семьи с детьми. По его мнению, из-за внешнего вида некоторых посетителей тренировка превращается в эпатажное шоу.

«Давайте оставим откровенные наряды для закрытых вечеринок или личной жизни, а спортзал сделаем местом здорового и приличного досуга», — добавил спикер.

Замглавы ВРНС предложил внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Согласно его инициативе, лицензированные спортзалы должны будут включить утвержденные министерством спорта РФ нормы в свои внутренние регламенты.

Так, администраторы таких учреждений получат право отказывать в посещении спортзала тем, чей внешний вид не соответствует установленным правилам. Кроме того, спикер предложил ввести административное наказание для руководителей учреждений, которые не контролируют соблюдение этих норм.

Ранее спортзал в Петербурге пересмотрел дресс-код после критики в телеэфире.