КПРФ предложила выдавать многодетным по 5 млн рублей на ипотеку

КПРФ предлагает многодетным по 5 млн на ипотеку и досрочный выход на пенсию

КПРФ предлагает ввести единый базовый набор мер социальной поддержки многодетных семей по всей России. В законопроект, среди прочего, входит выплата таким семьям в размере 5 млн рублей на ипотеку. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Депутаты партии обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить расчет «в части дополнительных расходов федерального бюджета для реализации законопроекта». Документ есть у «Газеты.Ru».

По словам Куринного, в России до сих пор нет общего закона, который бы регламентировал статус и единый базовый набор мер социальной поддержки членов многодетных семей. Традиционно поддержка многодетных семей относится к полномочиям регионов, а их возможности сильно отличаются, напомнил парламентарий.

В этой связи в КПРФ разработали законопроект, который вводит «единый базовый набор мер социальной поддержки». Речь, среди прочего, идет о ежемесячной выплате на каждого ребенка независимо от дохода семьи в размере прожиточного минимума для детей конкретного региона, а также ежегодной компенсации на приобретение одежды в размере 20% от средней заработной платы региона.

«Также мы предлагаем меры, направленные на улучшение жилищных условий многодетных: единовременную выплату на приобретение или строительство жилья, полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту до 5 миллионов рублей на семью», — заявил Куринный.

В предложенном КПРФ законопроекте говорится, что указанные средства могут пойти «на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту». Также эта выплата может пойти «на приобретение жилого помещения, земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства». Вместе с тем деньги могут пойти на уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

В пакет мер, предложенный КПРФ, также входит возможность назначения страховой пенсии по старости ранее установленного срока.

«На три года раньше — женщинам при рождении и воспитании двух детей до достижения возраста 8 лет (или мужчинам, если речь о единственном родителе). На пять лет, если детей трое. На семь лет, если четверо. На 10 лет, если пятеро и больше», — пояснил депутат.

Вместе с тем в набор социальных мер по поддержке многодетных входит возможность бесплатно посетить культурные или спортивные объекты, а также бесплатно оставить машину на платных парковках.

Как отмечается в предложенном КПРФ законопроекте, предлагается также ввести ежемесячную компенсацию на оплату жилого помещения и ЖКУ в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных на члена многодетной семьи уполномоченным органом исполнительной власти.

До этого зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко заявил «Газете.Ru» о том, что решение демографической проблемы в России напрямую связано с жилищным вопросом, можно обратиться к опыту СССР и «бесплатно раздавать» квартиры гражданам. Кроме того, России стоит обратиться к опыту Белоруссии, где покрытие ипотеки государством зависит от количества детей в семье.

Ранее эксперт дала советы по оформлению семейной ипотеки.