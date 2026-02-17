Стало известно, почему россиян чаще всего не берут на работу

Чаще всего отказ россиянам в приеме на работу связан с недостатком навыков и с низкой квалификацией соискателей — это почти 40% случаев. Об этом говорится в исследовании облачной системы для подбора персонала Talantix, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Год к году доля несостоявшихся по этой причине офферов выросла: в 2024 году на недостаток квалификации приходилось 34,1% отказов.

«Сегодня работодатели уделяют все больше внимания профессиональным качествам кандидатов, отбирая будущих сотрудников с опорой на их реальные умения и подтвержденные навыки, а не на субъективное впечатление», — отметила директор по развитию системы для подбора персонала Talantix Марина Хадина.

В 2025 году с отказами из-за несоответствия компетенций особенно часто сталкивались комплаенс-менеджеры (85,5%), коммерческие директора (72,7%), а также арт-директора и креативные директора (71,3%).

Все прочие причины встречаются гораздо реже. Так, в 8,1% случаев наем не состоялся из-за гостинга со стороны кандидатов — претенденты на вакансию переставали выходить на связь после оффера или не приходили в первый рабочий день. Чаще всего с таким явлением сталкивались работодатели, которые нанимали мастеров ногтевого сервиса (36,2% отказов в трудоустройстве по этой причине), продавцов-консультантов и кассиров (35,6%), а также маляров и штукатуров (24,9%). 6,8% трудоустройств сорвались из-за неподходящих условий работы — соискателей не устраивали график, занятость или расположение рабочего места. Наиболее часто это затрагивало кандидатов в диспетчеры (24,5%), механики (22,3%) и промоутеры (21,7%).

5,7% отказов произошли из-за расхождений во взглядах на уровень заработной платы. В этом случае чаще всего не могли трудоустроиться оценщики (53,1%), продуктовые аналитики (21%), а также финансовые и инвестиционные аналитики (21,4%).

Среди других причин несостоявшегося трудоустройства в 2025 году эксперты выделили отказ кандидата по причине того, что ему не интересна компания или вакансия (5,7% случаев), отказ со стороны заказчика подбора (2,3%) и контроффер кандидату от текущего работодателя (1,1%). Меньше 1% отказов связаны с культурным и личностным соответствием или непрохождением проверки со стороны службы безопасности компании.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии февраля.