Североатлантический альянс оказался на грани демилитаризации из-за инвестиций в Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.

По его словам, это может обернуться для Запада серьезными последствиями, так как НАТО «попытались задеть медведя, а медведь проснулся».

«И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не ведет полноценную войну. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить!» — заявил аналитик.

Основным промахом Запада оказалась военная помощь Украине, которая привела к ослаблению НАТО. По мнению Мартьянова, в странах Альянса нет промышленного потенциала, а учитывая, что происходит с ценами на энергоносители, восстановления не предполагается, отметил он. Кроме того, милитаризоваться они не смогут еще и потому, что дополнительно к этому еще и технологически отстали.

До этого аналитик Мартьянов заявлял, что победа России в украинском конфликте была очевидна еще в 2023 году. В то же время он указал на попытки Запада представить ситуацию в выгодном для себя свете. По его словам, продолжают публиковаться статьи о том, что у ВС России якобы заканчиваются ракеты, или что «русские голодают и едят друг друга».

Ранее аналитик Мартьянов сообщил об ударе российских сил по крупной подстанции на западе Украины.