Развеян миф о том, что питье воды помогает увлажнить кожу

Системная гидратация (питье воды) напрямую не увлажняет эпидермис, ключевое значение имеет местное применение увлажняющих средств. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — дерматолог-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Сухость и раздражение кожи — частая жалоба пациентов. Основные причины сухости у взрослых — возрастное снижение себума (выработки кожного сала), агрессивное очищение, жесткая вода, УФ-воздействие, гормональные изменения. Климат играет ключевую роль: холод и ветер нарушают липидный барьер, кондиционеры и отопление снижают влажность воздуха, усиливая трансэпидермальную потерю воды.

«Питание влияет на увлажненность кожи опосредованно: омега-3, витамины А, С, Е поддерживают барьерную функцию. Однако системная гидратация (питье воды) напрямую не увлажняет эпидермис: все же ключевое значение имеет местное применение увлажняющих средств. Базовый уход: очищение мягкими средствами без SLS (Sodium Lauryl Sulfate — ПАВ, который может разрушать липидный барьер кожи), увлажнение кремами с церамидами (класс молекул, которые обеспечивают защиту и увлажнение кожи), скваланом (производное сквалена, природного липида, который входит в состав кожного сала), пантенолом, обязательная фотозащита SPF 30+. Эффективные ингредиенты работают в комплексе: увлажнители (гиалуроновая кислота) притягивают воду, эмоленты (масла, сквалан) смягчают, окклюзанты(вазелин, диметикон) создают защитную пленку», — объяснила доктор.

Косметическая сухость проявляется шелушением, стянутостью без выраженного воспаления, зуда. Сухость кожи — сигнал о нарушении барьера. Грамотный уход и своевременная диагностика предотвратят переход в хронический дерматит.

«При дерматозе появляются покраснение, отек, пузырьки, интенсивный зуд — в таком случае требуется консультация дерматолога. Через сухость кожи могут проявляться и различные системные заболевания, например, гипотиреоз, сахарный диабет, дефицит витаминов А, Е, группы В, аутоиммунные патологии. При стойкой сухости без ответа на уход необходима диагностика внутренних причин», — заключила врач.

