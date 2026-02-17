Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Самозанятые россиянки сэкономят при освобождении от налога в декрете

Бухгалтер Мемрук: самозанятые россиянки сэкономят от 96 тыс. руб. без налога в декрете
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Если самозанятых россиянок освободят от налогов на период декрета, они смогут сэкономить от 96 тыс. до 144 тыс. рублей, оценила для «Газеты.Ru» глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Самозанятых женщин могут освободить от уплаты налога на профессиональный доход в первый год после рождения ребенка. При этом доходы останутся официально задекларированными, что может быть важно при оформлении кредитов, субсидий и других мер поддержки. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила соответствующий законопроект в правительство 4 февраля.

«Сейчас самозанятые платят налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при расчетах с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Лимит годового дохода для режима самозанятости составляет 2,4 млн рублей. В зависимости от того, с кем работает женщина, за год декрета экономия по налогу может составить от 96 тыс. до 144 тыс. рублей», — отметила Мемрук.

Она отметила, что в последние годы фискальные послабления, которые раньше в основном относились к ИП, постепенно распространяются и на самозанятых. По ее словам, ранее индивидуальные предприниматели могли рассчитывать на пособия по беременности и родам и больничные, если были зарегистрированы в Социальном фонде России, а у самозанятых такой возможности не было, но она появилась в прошлом году.

Эксперт напомнила, что для ИП существует льгота по фиксированным страховым взносам: в год родов или декрета при отсутствии доходов женщина может не платить взносы за себя. Однако ключевое условие — полное отсутствие движения по счету, то есть фактическое прекращение деятельности, добавила Мемрук.

В обсуждаемой мере для самозанятых логика иная, подчеркнула эксперт: их предлагают освободить именно от налога, который формируется с выручки. Это означает, что требование полностью прекращать работу, как в случае с ИП, может не применяться. По словам Мемрук, в таком варианте самозанятые окажутся в более выгодном положении: они смогут продолжать получать доход в период декрета, но не платить налог, что снизит фискальную нагрузку для женщин, работающих на себя и планирующих рождение ребенка.

Ранее количество самозанятых россиян резко выросло.
 
Теперь вы знаете
Ключ к деньгам. Как ставка Центробанка влияет на наш кошелек
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!