Назван популярный продукт, который противопоказан при приеме лекарств от давления

Популярные сегодня семена чиа могут потенциально усиливать эффект антигипертензивных средств (лекарства для снижения давления) и антикоагулянтов (препараты, которые помогают предотвратить излишнее свертывание крови и образование тромбов), рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

Семена чиа — хороший источник как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Они служат пищей для полезной микрофлоры толстого кишечника, способствуя ее росту и разнообразию, нормализуют моторику и дают чувство сытости. Кроме того, в них большое количество полиненасыщенных жирных кислот (омега-3) в форме альфа-линоленовой кислоты (ALA), растительного белка и минералов.

«Но важно учитывать взаимодействие с лекарствами. Во-первых, из-за высокого сорбционного эффекта семян рекомендовано принимать препараты за час или два до или после употребления семян. Кроме того, они могут потенциально усиливать эффект антигипертензивных средств (уменьшая давление) и теоретически влиять на антикоагулянты (омега-3 в больших дозах может усиливать риск кровотечений). Приемы препаратов от диабета также требуют наблюдения (возможное усиление гипогликемического эффекта). Людям на постоянной терапии вышеуказанными средствами необходимо учитывать эти эффекты от семян и консультироваться со своим лечащим врачом», — заметила врач.

Кроме того, врач предупредила о том, что сухие семена чиа могут быть опасны. Их обязательно нужно замачивать минимум на 15–30 минут, лучше на несколько часов в достаточном количестве жидкости (вода, кефир, йогурт, растительное молоко) до образования однородного геля. Никогда не употребляйте сухие семена чиа, запивая их водой.

«Сухие семена чиа, попадая в ЖКТ, активно абсорбируют жидкость, находящуюся в просвете кишечника. При недостаточном потреблении воды это может привести к выраженному запору, вздутию, болям в животе и, в крайних случаях, к кишечной непроходимости, особенно у лиц с исходно сниженной моторикой или стенозирующими заболеваниями кишечника. Начинайте с 1 чайной ложки замоченных семян в день, постепенно увеличивая объем до 1–1,5 столовых ложек. Безопасная доза — примерно 10–25 г в день (1–2 столовые ложки). Обязательно увеличьте потребление чистой воды в течение дня», — заключила доктор.

