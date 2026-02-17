Размер шрифта
В России поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней, а не календарных

В ОП России выступили за расчет отпуска по числу рабочих дней, а не календарных
Расчет ежегодного отпуска россиян необходимо проводить на основе числа рабочих дней, а не календарных. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я предлагаю отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням», — сказал он, подчеркивая, что действующая система расчета несправедлива.

По словам спикера, дискриминация в первую очередь касается людей, которые берут отпуска в месяцы государственных праздников. Гриб подчеркнул, что в социальной политике справедливость является одним из основных принципов, поэтому эту норму необходимо отменить.

В 2025 году партия ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из отпускного периода, что, по мнению авторов инициативы, должно привести к увеличению времени отдыха трудящихся.

В настоящее время продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, в том числе и выходных. Поэтому, указал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отпуск фактически «съедает» выходные дни, которые по закону и так положены каждому трудящемуся.

Ранее россияне поддержали идею изменения расчета ежегодного отпуска.
 
