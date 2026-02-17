В Удмуртии сработали средства ПВО и произошли взрывы

SHOT: не менее пяти взрывов произошли в Ижевске рано утром

Взрывы произошли в небе над Ижевском, расположенным в Удмуртской Республике. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам жителей города, всего над одной из его окраин произошли от пяти до шести взрывов. Характерные звуки начали раздаваться примерно в 5:00 мск, говорится в материале.

«В эти минуты продолжает работать ПВО (средства противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»), очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе», — уточняется в публикации.

Рано утром 17 февраля в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) опубликовала соответствующий пост в Telegram-канале в 5:05 мск.

16 февраля в период с 20:00 до 00:00 мск дежурные средства ПВО сбили 76 украинских дронов самолетного типа над территорией России. Как рассказали в министерстве обороны страны, больше всего целей — 26 — нейтрализовали над акваторией Черного моря. В Краснодарском крае перехватили 24 беспилотника, над акваторией Азовского моря — 15, в Крыму — шесть. По два летательных аппарата уничтожили в Воронежской и Белгородской областях, один — в Республике Адыгея.

Ранее в Краснодарском крае при падении обломков дронов пострадали два человека.