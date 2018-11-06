WSJ: КНДР и США становятся жестче накануне новых переговоров по денуклеаризации

Соединенные Штаты и Северная Корея, которые готовятся к возобновлению переговоров по процессу денуклеаризации, ужесточают свои позиции, что снижает шансы на достижение скорого компромисса, пишет The Wall Street Journal.

В КНДР считают, что сделали уже немало уступок в сфере ядерного разоружения, как следствие, Пхеньян стал более резким в своих требованиях склонить Вашингтон к равноценной отдаче, говорится в материале. США в свою очередь остаются непреклонными в сохранении давления на Северную Корею, даже если это вызывает разногласия с Южной Кореей — американским союзником, который открыто говорит об ослаблении санкций против Пхеньяна.

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Государственный секретарь США Майк Помпео, который на этой неделе должен встретиться со своим северокорейским коллегой, ранее заявил, что санкции против КНДР останутся в силе до полного и подтвержденного процесса по денуклеаризации, пишет WSJ.

Эксперт по ядерной безопасности американского некоммерческого аналитического центра RAND Corporation Наоко Аоки полагает, что несмотря на низкие ожидания, ни одна из сторон не откажется от средств дипломатии, потому что Трамп все еще хочет разоружения КНДР, а северокорейский лидер Ким Чен Ын нуждается в улучшении отношений с внешним миром для достижения экономического развития своего государства. По словам эксперта, северокорейские власти по-прежнему обладают ядерным оружием и не показали, что прекратили производство ядерного топлива.