НАТО призвал Россию к «безотлагательному» соблюдению ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники призывают Россию «безотлагательно» обеспечить полное соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление альянса.

Он отметил, что члены НАТО озабочены новой российской ракетной системой, известной как 9M729 или SSC-8, и выразил сожаление по поводу того, что Россия «не прислушалась к нашим призывам».

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«НАТО неоднократно призывала Россию решать эти проблемы предметным и транспарентным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с США», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО подчеркнул, что альянс готов как к дальнейшему диалогу с Россией по вопросу ДРСМД, так и к «эффективным мерам» для безопасности союзников.

«И хотя мы готовы продолжать диалог по этому вопросу с Россией, мы, как альянс, также привержены принятию эффективных мер по дальнейшему обеспечению безопасности всех союзников», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в НАТО подчеркнули важность ДРСМД для безопасности.