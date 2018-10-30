После падения крана на палубе «Адмирала Кузнецова» образовалась дыра

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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что упавший на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» кран оставил дырку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рахманова, нужно будет ремонтировать металлические конструкции.

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«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров», — сказал Рахманов.

Он добавил, что эти конструкции легко ремонтируются, а на устранение повреждений потребуется неделя или полторы.

Ранее сообщалось, что судно с сентября этого года находится на ремонте в ПД-50 на мурманском заводе. Кран упал на ту часть палубы, которая была вскрыта.