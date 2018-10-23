Россия не готова отказаться от существующего договора РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает правильным отказаться от существующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По его словам, сначала нужно понять, возможно ли заключение нового документа.

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«...Пока нет никаких даже горизонтов для того, чтобы появился какой-то новый документ. Здесь главное — это понять, возможен он или невозможен. А вот так вот сначала отказываться от документа, а потом уже говорить о гипотетически эфемерной возможности заключения нового — это весьма опасная позиция», — заявил Песков.

Он уточнил, что ДРСМД имеет «узкие» места, но его слом без новых наметок Москва не приветствует.

Ранее Пескова предупредил, что «слом договора» вынудит российскую сторону принимать меры для обеспечения собственной безопасности.