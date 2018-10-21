В Австралии назвали Калининград «ножом у горла НАТО» в Балтийском море

Журналист австралийского новостного портала News.com.au Джейми Сейдел заявил, что Россия занимается милитаризацией Калининграда, пополняя хранилища боеприпасов и строя новые бункеры.

«Новые бункеры. Новые ракеты. Модернизированные базы ВВС. Пополненные хранилища боеприпасов. Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, нацелившемся в сердце Европы», — говорится в тексте Сейдела.

Он также подчеркнул, что сам Калининград расположен «словно нож у горла НАТО в Балтийском море». Такие выводы журналист сделал на основании материалов CNN, показавших со спутника фотографии, на кототорых были якобы изображены модернизированные хранилища ядерного оружия в Калининградской области.