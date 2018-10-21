В Госдуме обвинили США в стремлении навязать России гонку вооружений

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин увидел в намерении американской стороны о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремление втянуть Россию в гонку вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Швыткина, российская сторона неоднократно подчеркивала, что не стремится к гонке вооружений. При этом Россия принимает меры для обеспечения собственной обороноспособности, что не нарушает международного права.

Ранее в МИД допустили «военно-технический ответ» на выход США из договоров.