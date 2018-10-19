ВВС Японии сопроводили российские Ил-38

В четверг, 18 октября, самолеты японских военно-воздушных сил (ВВС) поднялись по тревоге для сопровождения российских противолодочных самолетов Ил-38, которые приблизились к границам Японии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны.

По данным Объединенного штаба, самолеты ВВС России облетели западное побережье страны. Граница Японии нарушена не была.

В сентябре сообщалось, что истребители Франции и Британии поднялись на перехват российских самолетов над Северным морем.