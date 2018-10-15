Ярош объявил об отзыве добровольцев из Донбасса

Депутат украинской Рады и экс-глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что отозвал батальоны «Украинской добровольческой армии» (УДА), передает ФАН.

По его утверждению, эти батальоны переместят в подразделения территориальных оборонных отрядов. Ярош заявил, что 5-ый и 8-ой отдельные батальоны УДА уже ушли с линии фронта.

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Он полагает, что в настоящее время батальоны националистов становятся «инструментом в руках политиков или криминалитета» и их участие в боевых действиях неэффективно.

При этом в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отметили, что пока не могут подтвердить полный вывод войск нацбатальонов из Донбасса, а частичный отвод подразделений не изменит «интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны».

«Правый сектор» и созданная на его базе «Украинская добровольческая армия» (УДА) — экстремистские украинские объединения радикальных националистических организаций, деятельность которых запрещена в России.