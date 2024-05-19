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Выпускники вузов США столкнулись с худшим рынком труда за последние годы

FT: найти работу после вуза становится все сложнее для американских студентов

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Mark Lennihan/AP

Выпускники американских университетов в этом году столкнулись с одним из самых сложных рынков труда за последние годы. Как пишет Financial Times, компании существенно сократили наем свежеиспеченных специалистов на фоне массовых увольнений и замедления экономики США.

По данным Национальной ассоциации колледжей и работодателей, в 2023 году найм выпускников сократится на 5,8% по сравнению с прошлым годом - рекордное падение с 2015 года. А уровень безработицы среди молодых специалистов с дипломами бакалавра вырос до 5% в апреле.

«Если ты выпускник, тебе уже пришлось пройти через многое. Возможно, ты знаешь кого-то, кто выпускался пару лет назад при жестком рынке труда. Но сейчас найти работу гораздо сложнее, чем казалось», — отметил экономист Ник Бункер.

Особенно тяжелая ситуация в технологическом секторе, финансах и консалтинге — традиционных сферах для трудоустройства выпускников престижных вузов. Количество вакансий здесь упало ниже допандемийного уровня после бума в 2022 году.

По словам карьерного консультанта Джозефа Меркаданте из Нью-Йоркского университета, в этом сезоне компании как McKinsey и KPMG резко сократили наем на кампусах. При этом банки и консалтинговые фирмы предлагали меньше вакансий, чем предыдущим выпускникам, отмечает газета.

До этого Байден рассказал о беспокойстве американцев из-за экономики США.

Ранее главу минфина США испугало будущее экономики страны в условиях дефицита бюджета.

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