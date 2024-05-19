«Часть кровеносной системы»: Зарема уверена, что Джикия вернется в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, выразила уверенность, что защитник Георгий Джикия, который покинет клуб после завершения сезона-2023/24, еще вернется в команду. Ее слова приводит Sport24.

«Я думаю, Джикия еще вернется в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве. Джикия — часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его покидающим поле», — сказала Салихова.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил об его уходе 18 мая. Церемония проводов футболиста состоялась на домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Джикия вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут.

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее появилась информация, что Джикия почти подписал контракт с одним из российских клубов.