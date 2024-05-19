Тренер Фьюри объяснил действия боксера после нокдауна от Усика

Шугархилл Стюард, тренер британского боксера Тайсона Фьюри, высказался о ситуации, которая произошла в девятом раунде боя с Александром Усиком, когда британец потерял равновесие после серии ударов, упал на канаты, а рефери засчитал нокдаун. Его слова приводит Boxing Scene.

«Тайсон через многое прошел, он умный боксер. Он знает, что делать в такой ситуации. Надо продолжать защищаться, уходить с линии огня. Пытаться уворачиваться и уклоняться. Использовать любые финты — тут любые средства хороши. Это тоже часть бокса. Всегда нужно быть готовым, что подобное может случиться. Это должно быть в плане на бой», — заявил Стюард.

Усик одолел Фьюри раздельным решением судей и забрал его пояс по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри признался, что восхищается Усиком.