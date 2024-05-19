До места ЧП с вертолетом президента Ирана мешают добраться плохие метеоусловия

Плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в Telegram.

«Плохие метеоусловия осложнили путь до вертолета», — указывается в публикации.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Плохие погодные условия мешают спасателям добраться до мечта аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту. В настоящее время стало известно, что глава государства в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

Ранее иранский МВД назвал причину крушения воздушного судна с Раиси на борту.