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Поступили новости с вертолета президента Ирана

Tasnim: вертолет президента Ирана Раиси вышел на связь

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси вышел на связь. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Некоторые люди в окружении президента, как сообщается, связались с командным центром, что вызвало надежду на то, что при аварии не было пострадавших», — сообщает агентство.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

До этого сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Перед этим президенты Ирана и Азербайджана открыли на границе новые гидроузлы.

Ранее стало известно, что Иран начнет строить АЭС «Карун» осенью текущего года.

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