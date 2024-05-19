Поступили новости с вертолета президента Ирана

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси вышел на связь. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Некоторые люди в окружении президента, как сообщается, связались с командным центром, что вызвало надежду на то, что при аварии не было пострадавших», — сообщает агентство.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

До этого сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Перед этим президенты Ирана и Азербайджана открыли на границе новые гидроузлы.

Ранее стало известно, что Иран начнет строить АЭС «Карун» осенью текущего года.