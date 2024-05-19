«Самый плохой парень на планете»: Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу Усик победил Фьюри раздельным решением судей

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Теперь Усику принадлежат чемпионские пояса WBO, WBC, WBA, IBF и The Ring. Украинский боксер согласился на проведение реванша.

Едва ли какого-то события в мире бокса в последний год ждали больше, чем этого поединка: впервые с 2000 года в супертжелом весе должен был появиться абсолютный чемпион. Последним этот титул завоевал британец Леннокс Льюис, которого 24 года назад лишили одного из поясов за отказ проводить поединок против Джона Руиса.

Теперь пояса вновь принадлежат одному человеку, и им стал Александр Усик, минувшей ночью эффектно победивший британца Тайсона Фьюри. Хотя этот поединок мог и не состояться — слишком много факторов должно было сложиться, от финансовых запросов спортсменов до подготовки соперников. Так, в феврале Фьюри получил во время спарринга глубокое рассечение, и бой оказался под угрозой срыва.

Но больше не случилось ничего, что могло бы помешать проведению боя, обещавшего встать в один ряд с классическими поединками легенд мирового бокса.

На ринг выходили два непобежденных боксера, один из которых должен был забрать все существующие пояса в супертяжелом весе.

И ни одного из них нельзя было считать однозначным фаворитом.

Кривляния Фьюри и нокдаун от Усика

Фьюри не был бы собой, если бы с первого же раунда не начал кривляться и работать на публику. Даже пропустив жесткий удар — единственный в стартовом отрезке, — он не перестал гримасничать и делать шоу. Впрочем, Усика это совершенно не выводило из равновесия, и второй раунд он начал с еще одного попадания. Но Фьюри напомнил, что он не просто так претендует на титул абсолютного чемпиона мира. Вскоре и он стал доставать соперника джебами, а от ударов защищался, удерживая украинца на расстоянии.

К середине поединка создалось впечатление, что британец перехватывает инициативу. Быстрые перемещения по рингу и попытки разорвать дистанцию Усика явно утомили. Кроме того, над его правым глазом образовалось рассечение. В шестом раунде Фьюри нанес оппоненту несколько точных ударов в корпус — Александру очень тяжело давались эти промахи.

Тем не менее, начав набирать преимущество, Фьюри не смог его удержать и в девятом раунде сам пропустил столько, что оказался в нокдауне. Возможно, бой бы закончился досрочно, но Усик не успел финишировать соперника до гонга. Почувствовав слабость Фьюри, Александр стал наседать в последних раундах, стараясь нокаутировать британца. Тот, однако, успешно защищался, и в итоге победителя все же пришлось определять судьям.

Раздельным решением они присудили победу Усику — 114-113, 113-114, 115-112.

«Сейчас не думаю о боксе»

Фьюри потерпел первое поражение в карьере, и, разумеется, мировое боксерское сообщество сразу заговорило о реванше. Британец предложил сопернику повторный бой, и Усик ответил согласием. Но на пресс-конференции украинец отказался рассуждать на эту тему.

«Я сейчас не думаю о боксе. Потому что начал лагерь в сентябре 2023 года, это девять месяцев работы. Я пропустил новый год, день рождения сына, день рождения еще одного сына, дочери, рождение еще одной дочери, все семейные праздники. Все время только тренировался, тренировался, тренировался. Все мое внимание было на этом поединке», — констатировал Усик.

В свою очередь, британец заявил, что именно он выиграл бой. Он подчеркнул, что доволен тем, как провел поединок.

«Мы сделали великолепный бой для фанатов. Верю, что я победил. Я пытался его финишировать, но решение осталось за судьями. Бой был очень близким, и я наслаждался, танцевал вокруг него. Был ли ошибкой пропущенный удар? Я не знаю. Я просто счастлив.

Считаю, что это был отличный бой, и поверьте, я горжусь собой»,

— заявил Фьюри.

«Самый плохой парень на планете»

Поединок вызвал ожидаемо бурную реакцию в мире бокса. Бывший боксер, промоутер Оскар де ла Хойя поздравил украинца, назвав его «плохим парнем».

«Усик, теперь ты самый плохой парень на планете», — написал де ла Хойя в соцсетях.

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо высоко оценил бой, отдав должное обоим его участником. Он заявил, что будет ждать реванша.

«Поздравляю Александра Усика с тем, что он стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет! Потрясающий бой в исполнении обоих, подобные бои заслуживают реванша», — уверен Пакьяо.

Российский боец и тренер, глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал справедливым исход боя. Он признался, что из-за политических высказываний Усика не испытывает к нему симпатии, но не стал оспаривать его заслуги в ринге.

«Все по делу. В последнее время болеть за Усика не получается, потому что он сильно представлен в политике. Душа к нему не очень лежит. Но со спортивной точки зрения он король тяжелого веса», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».