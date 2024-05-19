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Медведев раскритиковал YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине

Медведев раскритиковал ИИ «Яндекса» за уход от ответов на политические вопросы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал заложенный компанией «Яндекс» подход к ответам умной колонки «Алиса». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он привел несколько косвенно связанных с политикой вопросов, на которые сервис YandexGPT отказывается отвечать. По мнению политика, это подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам.

Среди вопросов, на которые сервис «Яндекса» отказался отвечать, зампред Совбеза перечислил дату принятия закона США об изъятии российских активов (про другие акты «отвечает с блеском»), расположение памятников Степану Бандере на Украине («Про Nelson's Column или памятник Пушкину в России — без проблем») и расстояние между Киевом и Белгородом («Хотя все другие расстояния измеряет отлично»).

В августе 2023 года Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как он попытался создать с помощью приложения-нейросети «Шедеврум» картинки русского и украинца с автоматом в руках.

13 мая бывший сотрудник «Яндекса», которого задержали по подозрению в госизмене, признался, что переводил деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в пресс-службе «Яндекса» заявили, что некорректный ответ «Алисы» про то, что героиня мультфильма «Маша и медведь» — призрак, является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает.

Ранее в «Яндекс» уволили гендиректора.

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