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Стало известно о состоянии президента Ирана после крушения вертолета

Президент Ирана не пострадал во время жесткой посадки вертолета

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз. Об этом сообщает агентство MEHR.

До этого сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку. К нему направлялись спасательные команды.

По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложнялась туманом.

Позже появилась информация, что вертолет президента Ирана вышел на связь.

До этого сообщалось, что президенты Ирана и Азербайджана Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев встретились на границе и приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

Ранее в Польше продлили следствие по авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском.

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