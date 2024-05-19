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Чемодан с пистолетами и большим количеством патронов нашли в парке Москвы

В парке на западе Москвы обнаружили чемодан с оружием

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Pixabay

Правоохранители изъяли чемодан с оружием, который нашли в парке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Внутри обнаружили шесть пистолетов. Помимо этого, неизвестные оставили внутри 350 патронов разного калибра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и других действиях с оружием. Виновный может получить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами. Чтобы поймать предполагаемого злоумышленника, оперативники приобрели у россиянина осколочную гранату.

По версии правоохранителей, оружие он получал от подельника. Помимо гранат, у местного жителя изъяли автомат Калашникова и 420 патронов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители Нижневартовска нашли оружие и боеприпасы в машине во дворе жилого дома.

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