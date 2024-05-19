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Боня о Бузовой: «Заряжает и заводит»

Блогерша Боня заявила, что ей приятно танцевать под песни Бузовой

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Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня назвала в беседе с teleprogramma.pro певицу Ольгу Бузову трудолюбивым и классным артистом.

Боня считает, что Бузова «заряжает и заводит» публику. Блогерша уверена, что ее коллега по «Дому-2» добилась успеха с помощью своего желания и трудолюбия. Она также похвалила артистку за харизматичность.

«Когда она поет, мне приятно даже потанцевать под ее песню. Она еще и классная актриса, то есть в ней есть шарм, харизма. Ольга над собой всегда работает, развивается, она большая молодец», — заявила Боня.

Ольга Бузова пришла на телепроект «Дом-2» в 2004 году. Там она стала одной из наиболее известных и ярких участниц шоу. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

Ранее Бондарчук захотела спеть с Бузовой.

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